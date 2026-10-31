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Corrientes

Paso de los Libres: demoraron a cuatro hombres y secuestraron nueve cuchillos caseros

Por El Litoral

Sabado, 31 de octubre de 2026 a las 12:20

La Policía de Corrientes informó este sábado que cuatro hombres fueron demorados y se secuestraron nueve cuchillos de fabricación casera, cuatro gomeras y una réplica de arma de fuego de juguete, tras un allanamiento en Paso de los Libres.

El procedimiento se realizó en una vivienda  sobre el pasaje Los Andes, en el marco de una investigación judicial.

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron preventivamente nueve cuchillos tipo tumbera, cuatro gomeras y una réplica de arma de fuego de juguete.

En el lugar también demoraron a cuatro hombres de 18, 25 y 30 años, presuntamente vinculados con la causa que se investiga.

Finalmente, los demorados y los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las diligencias correspondientes.

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