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Corrientes

Curuzú Cuatiá: secuestraron cocaína, marihuana y una moto tras un allanamiento

Durante el procedimiento, un hombre de 39 años y una mujer de 52 fueron detenidos. 

Por El Litoral

Sabado, 31 de octubre de 2026 a las 12:26

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y una motocicleta tras un allanamiento realizado en una vivienda de Curuzú Cuatiá

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle General Ramírez al 200. 

Durante el allanamiento, los uniformados encontraron dosis de una sustancia blanquecina y otra de origen vegetal.

Según los test orientativos realizados, ambas dieron resultado positivo para cocaína y marihuana, respectivamente.

Además, secuestraron dinero en efectivo, cuatro teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, una balanza de precisión y una motocicleta Zanella de 110 cc.

Las dos personas aprehendidas y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente. En tanto, la Policía continúa con las diligencias correspondientes en la dependencia policial.

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