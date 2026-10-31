Cayó una pareja en un micro con casi 13 pastillas de éxtasis en el puente Belgrano

Una pareja fue detenida por efectivos de la Gendarmería Nacional cuando intentaba traficar un cargamento masivo de drogas sintéticas a bordo de un colectivo de larga distancia. El operativo, que culminó con el secuestro de 12.927 pastillas de éxtasis, se realizó durante un control de rutina en la base del Puente General Belgrano, sobre la Ruta Nacional 16, en la provincia de Chaco.



El procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón 51 "Fontana" de Gendarmería quienes detuvieron la marcha del ómnibus a la altura del kilómetro 5 del corredor vial. El micro había partido desde la ciudad de Corrientes y tenía como destino final la ciudad de Rosario, Santa Fe, una de las zonas más castigadas por el accionar de las bandas narco.





Según informaron fuentes de la fuerza, la clave del hallazgo fue el uso de la tecnología. Al inspeccionar la bodega del vehículo, los agentes pasaron un escáner portátil que de inmediato encendió las alarmas: en la pantalla se reflejaron imágenes con formas irregulares dentro de tres valijas sospechosas.



Con la autorización de la Unidad Fiscal de Resistencia, los gendarmes procedieron a la apertura de los equipajes ante la presencia de testigos. En su interior hallaron los miles de comprimidos de droga sintética perfectamente acondicionados. Tras el conteo y las pericias de rigor, se confirmó la exorbitante cifra de pastillas de éxtasis retenidas.



Los dueños del equipaje, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quedaron detenidos de forma inmediata. La Justicia Federal ordenó el secuestro total de los estupefacientes y el traslado de la pareja, que ahora enfrenta cargos por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Los investigadores intentan determinar ahora el origen de la droga, si el destino final era el mercado de fiestas electrónicas de Rosario o si los comprimidos iban a ser distribuidos en otras provincias de la región.