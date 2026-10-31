Robaron $800 mil en Mercedes y cayeron en plena ruta cuando escapaban

Un audaz robo sacudió las celebraciones por el 126º aniversario de la Sociedad Rural de Mercedes, en Corrientes, donde se desarrollaba además un concurrido encuentro de pequeños productores. La rápida reacción policial y una accidentada huida permitieron detener en plena ruta a tres sospechosos que intentaban escapar con el botín.



El hecho se produjo dentro del predio ruralista cuando un productor dejó estacionada su camioneta Toyota Hilux. En un descuido, delincuentes que se movilizaban en un Ford Fiesta forzaron el vehículo y se apoderaron de más de $800 mil en efectivo que la víctima guardaba en el habitáculo.



Tras la denuncia, la Policía de Corrientes inició una urgente investigación y un minucioso seguimiento que dio sus frutos durante la madrugada de este sábado. El punto de quiebre de la fuga se dio sobre la Ruta Nacional 123 y se trasladó hacia la Ruta Nacional 118.





Efectivos de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Saladas divisaron al Ford Fiesta sospechoso a la altura del kilómetro 4 de la Ruta Nacional 118. Sin embargo, los delincuentes intentaban una maniobra para despistar: el auto averiado estaba siendo remolcado por un vehículo de alta gama, un Mercedes Benz.



Durante el despliegue policial fueron demorados tres hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Según informaron fuentes del caso, entre los detenidos se encuentran dos hermanos, uno oriundo de la provincia del Chaco y el otro de la localidad correntina de Riachuelo, y un tercer implicado con domicilio en Saladas.