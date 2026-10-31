Caza furtiva en Corrientes: llevaban en canoa diez chanchos salvajes

A la altura de Empedrado interceptaron una canoa en aguas del Río Paraná, donde demoraron a dos hombres con armas de fuego y 10 chanchos salvajes, tres de los cuales capturados aún estaban con vida.



Se trató de un operativo conjunto de la Policía Rural y Ecológica con la Prefectura Naval Argentina y Recursos Naturales el que logró desbaratar una incursión de cazadores furtivos en la zona.



El procedimiento, clave para frenar la matanza indiscriminada de fauna en la región litoraleña, terminó con dos hombres demorados, el secuestro de una canoa, dos rifles y el hallazgo de diez ejemplares de chancho salvaje.



Al interceptar la canoa y requisar su interior, se encontraron con diez ejemplares de chancho salvaje y según precisaron fuentes del caso, siete de los animales ya habían sido ejecutados, mientras que tres permanecían con vida atados en el fondo de la embarcación.



Además de las piezas de caza, los uniformados hallaron dos rifles calibre 22, armas que los cazadores utilizaban presuntamente para abatir a las especies en las zonas de islas sin ningún tipo de permiso ni habilitación.



Las autoridades judiciales de turno ordenaron el secuestro preventivo tanto de las armas de fuego como de la canoa. En paralelo, se iniciaron actuaciones de rigor por infracción a las leyes de protección de la fauna silvestre.