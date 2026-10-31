Apresaron en Chaco a un buscado por abuso sexual en Corrientes

Efectivos de la División Patrulla Preventiva detuvieron este sábado por la tarde a un hombre de 39 años sobre quien pesaba un pedido activo de comparendo y prohibición de salida del país por una causa de abuso sexual requerida por la Justicia de la provincia de Corrientes.





El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 16:00 en la intersección de calle Obligado y Gobernador Bosch. Allí, los uniformados advirtieron el andar sospechoso del causante, quien al notar la presencia del móvil policial intentó evadir el control y se tornó agresivo con el personal.





Tras controlar la situación, los efectivos ingresaron sus datos al sistema SIFCOP y consultaron con el Departamento Antecedentes Personales, confirmando que registraba una solicitud formal de localización y comparendo emanada por la Policía de Corrientes en el marco de una causa caratulada por "Supuesto Abuso Sexual Simple", originada en la localidad de Ituzaingó.





Luego de ser trasladado a la División Medicina Legal para la correspondiente revisión médica, el aprehendido fue alojado en la Comisaría Primera Metropolitana, quedando a disposición de la magistratura requirente.