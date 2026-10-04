Un hombre murió luego de despistar con su automóvil en una ruta de Corrientes

Durante el sábado se registró una tragedia sobre Ruta Nacional N°14, en cercanías de la localidad de San Vicente, donde un el despiste de un automóvil tuvo un desenlace fatal

Despiste y muerte

En la noche del sábado, a la altura del kilómetro 970 de la RN 14, un automóvil marca Volkswagen, modelo Vento GLI, terminó destrozado tras perder el control y salirse de la vía principal.

El vehículo era conducido por un hombre de 31 años, identificado con el apellido Weber, quien iba acompañado por una mujer de 32 años. Ambos resultaron con heridas que motivaron su traslado al hospital local para su atención.

Horas más tarde, desde el nosocomio local, se confirmó la muerte de Weber debido a la gravedad de sus lesiones. En tanto que la mujer continúa bajo observación.

En el caso trabaja la Fiscalía de turno para determinar las causas del incidente.