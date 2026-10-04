Corrientes: secuestraron cinco mallones y ocho peces por incumplir la veda

La Dirección de Recursos Naturales de Corrientes informó este domingo que secuestraron cinco mallones y ocho ejemplares de peces durante un operativo de control realizado en conjunto con el área de Recursos Naturales de Chaco.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada del domingo y tuvo como objetivo controlar el cumplimiento de la veda para la pesca comercial, actividad que no está permitida durante los días sábado y domingo.

Como resultado del operativo, los agentes secuestraron cuatro surubíes, dos dorados y dos sábalos, además de los cinco mallones utilizados para la pesca.

Durante el procedimiento también se labraron 10 actas de infracción por incumplimientos detectados.

Desde Recursos Naturales señalaron que este tipo de controles buscan garantizar el cumplimiento de las normas que regulan la pesca comercial y evitar la actividad durante los períodos en los que se encuentra prohibida.