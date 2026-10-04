Corrientes: secuestraron una camioneta con pedido de captura por una causa de estafa

La Policía de Corrientes informó este domingo que secuestraron una camioneta que registraba un pedido de secuestro en el marco de una causa por presunta estafa.

El procedimiento se realizó este domingo en la Terminal de Ómnibus, donde los investigadores establecieron que la camioneta circulaba por la ciudad.

El vehículo estaba en poder de un hombre de 46 años, quien fue interceptado y, tras conocer la situación judicial del rodado, manifestó su voluntad de entregarlo. Además, aseguró que lo había adquirido de buena fe y expresó su intención de realizar una denuncia.

En paralelo, la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos confirmó que el pedido de secuestro continuaba vigente.

A través de una consulta a la base de datos de la DNRPA, los investigadores también lograron contactar al titular registral de la camioneta, quien manifestó contar con documentación y denuncias vinculadas al hecho y envió las constancias correspondientes.

Por razones de jurisdicción y previa consulta con el juzgado en turno, efectivos de Investigaciones de la Policía de Corrientes concretaron el secuestro de la camioneta.

Además, se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Supuesto encubrimiento”, con intervención de la UFIC N.º 7, a cargo del fiscal Pablo Sosa.

Las fuerzas intervinientes continúan con las tareas investigativas para determinar las circunstancias vinculadas con el vehículo.