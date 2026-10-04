Corrientes: secuestraron $38 millones y US$2.100 tras esclarecer un robo en Esquina

El Ministerio de Seguridad de Corrientes informó este domingo que la Policía esclareció un robo ocurrido en una zona rural de Esquina, tras una investigación que permitió identificar y demorar al presunto autor del hecho.

El procedimiento se realizó en el marco de las tareas investigativas por el robo ocurrido en el paraje Los Flotadores.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron $38 millones y US$2.100, que se encontraban ocultos en distintos lugares.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.