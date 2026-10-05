Tragedia en Corrientes: murió un adolescente de 13 años tras un accidente en cuatriciclo

Un menor murió tras un accidente en la zona rural de la localidad correntina de Monte Caseros, informaron fuentes policiales.

Se trata de un adolescente de 13 años, identificado como Felipe Nicolás Carlino, quien falleció como consecuencia de un siniestro vial ocurrido mientras circulaba a bordo de un cuatriciclo.

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, el hecho se registró durante la jornada dominical en el kilómetro 9 del sector rural del departamento, generando profunda conmoción en la región por la edad de la víctima y la violencia del impacto.

Investigación sobre la mecánica del siniestro

Hasta el momento no trascendieron detalles concluyentes sobre las circunstancias exactas que rodearon al vuelco del rodado menor.

Como saldo de las graves lesiones sufridas al despistar de la traza de tierra, el menor falleció de manera instantánea en el lugar del hecho, constatándose el deceso por parte del personal sanitario que acudió al aviso de emergencia.

*Con información de Monte Caseros online