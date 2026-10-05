Secuestraron caballos sin documentación en una ruta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el domingo secuestró caballos durante un control en la localidad de San Luis del Palmar, durante un control sobre la Ruta Provincial N° 5.

El operativo fue realizado por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Luis del Palmar en un punto de control desplegado a la altura del kilómetro 23 de RP 5, donde detuvieron la marcha de una camioneta que llevaba un tráiler con animales.

Secuestro de animales, rodados y actuaciones legales

La camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, era conducida por un hombre de 23 años, quien no contaba con los papeles de guía de traslado de los tres caballos que transportaba en el tráiler.

Ante tal situación, los agentes procedieron a aplicar el protocolo vigente y secuestraron de manera preventiva a los animales.

Además, el vehículo y el tráiler fueron retenidos bajo las normativas del caso y trasladados a la dependencia correspondiente, donde se iniciaron la diligencias de rigor.