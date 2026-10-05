Corrientes: rompió el vidrio de un local en pleno centro y robó un equipo de mate

Un delincuente rompió el vidrio de un local comercial para robar un equipo de mate durante la mañana del domingo en pleno centro de la capital de Corrientes.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado sobre España al 900, donde el ladrón arrojó un cascote contra uno de los vidrios del local para luego sustraer un mate, una bombilla y un termo.

Tras el robo, el hombro huyo del hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector.

Desde el local comercial informaron que este lunes por la mañana no atenderán al público, debido a los daños ocasionados durante el robo.

Hasta el momento, no trascendieron más datos sobre el hecho, la identidad del autor ni sobre posibles detenidos.