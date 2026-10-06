Corrientes: debió pagar $4.000.000 para recuperar su ganado sin documentación

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo un tráiler en la localidad de Monte Caseros, el cual transportaba cabezas de ganado sin documentación. El hecho derivó en una millonaria multa para el responsable.

El hecho ocurrió durante un operativo de la Policía Rural en Monte Caseros, que detuvo la marcha de un camión que transportaba un tráiler con 20 cabezas de ganado vacuno.

Operativo y secuestro preventivo de hacienda

Los efectivos procedieron a la solicitud de la documentación correspondiente para el traslado de los animales, pero el chofer no contaba con los papeles solicitados.

Ante tal situación, se inició un procedimiento por presunto abigeato, por lo que se secuestró de manera preventiva las 20 cabezas de ganado.

Acreditación de origen y multa millonaria

Es así que se inició una investigación para dar con el origen de los animales.

Finalmente, las pericias permitieron comprobar la procedencia del ganado y descartar un delito de abigeato.

Aún así, el responsable del traslado, identificado como Juan Ramón M., fue imputado por infracción al Código de Faltas provincial. El juzgado interviniente le fijó una multa de $4.000.000.

Una vez acreditado el pago de la sanción, los 20 animales fueron liberados y devueltos a su dueño.