Corrientes: entre la maleza encuentran equipos de refrigeración robado

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperó en la ciudad Capital varios equipos de refrigeración que habían sido reportados como robados.

Se trató de un trabajo conjunto entre tres comisarías y la Unidad Especial de Antiarrebatos que permitió recuperar varios equipos de aire acondicionado.

Los elementos, entre los que se encuentran unidades portátiles y componentes de Split, fueron hallados ocultos entre las malezas en la zona costera del barrio Sol de Mayo, a orillas del río Paraná.

Trabajo en conjunto e investigación policial

El procedimiento se concretó con el entrecruzamiento de datos de distintas dependencias de la Capital, específicamente las Comisarías XI, VII y IX Urbana, junto con personal de la Unidad Especial de Antiarrebatos.

Las tareas fueron coordinadas bajo las instrucciones de la Unidad Fiscal de turno, que inició las investigaciones a partir de denuncias formales por el robo de los artefactos.

Hallazgo en la costa y elementos secuestrados

El rastrillaje en la zona costera permitió dar con los elementos robados. Los equipos estaban escondidos entre la vegetación de la costa del río Paraná, en jurisdicción del barrio Sol de Mayo.

Se secuestró un aire acondicionado portátil marca Surrey, además de diversas unidades interiores y exteriores (evaporadoras y condensadoras) de marcas BGH y Philco.

Lo recuperado fue incautado y trasladado a la dependencia correspondiente donde se continuaron con los trámites de rigor.