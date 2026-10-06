Misterio en Corrientes: denunció "faltante" de vacas y la Policía Rural halló 78 muertas

Un misterioso hecho fue develado por personal de la Policía Rural de Curuzú Cuatiá al desplegar una amplia labor investigativa que incluyó recorridas en terrenos inhóspito al detectar una mortandad de hacienda.



Lo que comenzó como una denuncia por la desaparición y presunto robo de unas 140 cabezas de ganado, derivó en las últimas horas en un macabro e inesperado hallazgo dentro del propio establecimiento: encontraron 78 animales adultos muertos y la principal hipótesis del caso dio un vuelco absoluto.



El escenario del hecho es el establecimiento “La Emelina”, un campo ubicado en la localidad de Curuzú Cuatiá que habitualmente funciona para el pastoreo y la recepción de hacienda perteneciente a productores de la provincia de Entre Ríos.





Ante la magnitud del lote de vacunos denunciado como "faltante", la Fiscalía Rural y Ambiental intervino de inmediato. El fiscal a cargo de la causa, el Dr. Oscar Cañete, ordenó un allanamiento integral e inspección completa del predio. Con esa directiva, los efectivos de la Policía Rural se dispusieron a registrar a caballo y a pie los más de 18 potreros que componen la estancia.



Según confirmaron fuentes, bastó con revisar apenas los primeros tres potreros para advertir que no estaban frente a un típico caso de cuatrerismo o abigeato masivo. Tendidos sobre el pasto, en avanzado estado de descomposición o de forma reciente, los agentes contabilizaron los cadáveres de 78 vacas adultas.

Potreros





Debido al fuerte temporal de lluvia, el mal tiempo y las pésimas condiciones en los caminos rurales de la zona, los uniformados y los peritos veterinarios tuvieron que suspender el operativo tras revisar esa primera fracción del campo. Todavía quedan numerosos potreros por inspeccionar, por lo que no se descarta que la cifra de animales muertos sea aún mayor o que se logre localizar al resto de la hacienda con vida.



La investigación del fiscal Cañete se enfoca ahora en dos frentes urgentes: por un lado, cruzar los registros de marcas y señales para constatar si los cuerpos pertenecen efectivamente a los productores entrerrianos damnificados. Por el otro, y fundamentalmente, determinar qué provocó semejante mortandad en masa.



Especialistas rurales apuntan a que los peritajes forenses sobre los restos serán clave.