Recuperaron cables de un transformador listos para la venta en Corrientes

Efectivos de la Comisaría de Distrito local lograron recuperar unos cinco metros de cable de cobre de alta densidad que habían sido arrancados de un transformador central.



El hecho delictivo ocurrió en la intersección de las calles Belgrano y la Ex Vía del Ferrocarril. Según informaron fuentes policiales, los delincuentes atacaron un transformador de la zona para extraer cables de 95 mm², un tipo de material altamente codiciado por su importante grosor y pureza de componente.



Tras recibir la denuncia y tomar conocimiento del robo, el personal de la fuerza inició tareas investigativas urgentes en los alrededores. El rastrillaje dio sus frutos pocas horas después cuando la Policía logró localizar y secuestrar la totalidad del material robado.



Fuentes del caso detallaron que el cableado ya se encontraba completamente fraccionado en varios tramos, una maniobra típica utilizada por las bandas delictivas para facilitar su transporte y agilizar la venta clandestina en chatarrerías o reducidores de la zona.



Todo el material incautado fue puesto a resguardo bajo las formalidades legales y trasladado a la dependencia policial para los peritajes de rigor. En tanto, las autoridades judiciales locales abrieron una causa por robo, mientras la Policía continúa con las diligencias para identificar y detener a los autores del hecho.



