Corrientes: demoraron a presuntos cazadores con armas y en un vehículo robado

Lo que parecía ser una infracción menor o un caso de caza furtiva en el interior de Corrientes terminó abriendo las puertas a una investigación por una red delictiva mucho mayor. Cinco hombres que viajaban a bordo de un Fiat Uno fueron detenidos en la localidad de Santo Tomé luego de que la Policía Rural les encontrara un arma modificada en el baúl. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó horas después, cuando los peritos descubrieron que el auto era "mellizo" y tenía pedido de secuestro por un robo en el Gran Buenos Aires.



El procedimiento comenzó como un operativo de rutina de la Policía Rural sobre la Ruta Provincial 40 que comunica con los Esteros del Iberá, donde los efectivos hicieron detener la marcha del coche para identificar a sus cinco ocupantes. Al revisar el vehículo, hallaron oculto en el baúl un rifle de aire comprimido modificado para disparar proyectiles calibre .22.



Al no contar con ningún tipo de documentación legal que avalara la tenencia del arma, ni poder brindar una explicación lógica sobre su procedencia, desde la Fiscalía Rural se ordenó el secuestro del rifle, la incautación preventiva del coche y la detención de los cinco sospechosos.

El chasis





La causa judicial parecía encaminarse bajo la carátula de tenencia ilegal de arma de fuego, pero dio un vuelco drástico a la mañana siguiente, cuando personal especializado de la Dirección de Verificación de Automotores de la Unidad Regional V, comenzó a revisar minuciosamente el Fiat Uno y advirtió anomalías severas: la numeración del chasis no coincidía con los parámetros originales de fábrica.



Al ingresar los dígitos reales impresos en la estructura del coche en la base de datos nacional, saltó la alerta roja del sistema policial. El número correspondía a otro Fiat Uno idéntico que registraba un pedido de secuestro activo por robo desde diciembre de 2024, solicitado por la Justicia de la localidad de Merlo, en la provincia de Buenos Aires.

Una trama





Para los investigadores correntinos, el hallazgo del auto robado en el Conurbano -circulando a más de 900 kilómetros de distancia y con las numeraciones cambiadas- es el hilo conductor de una organización dedicada al traslado y comercialización de vehículos de origen ilícito, comúnmente denominados "mellizos".



La Justicia intenta determinar ahora si los cinco detenidos forman guardan relación con la banda de eslabones que reubica estos autos en el interior del país.



