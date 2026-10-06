Juicio récord en Corrientes: joven fue condenado a tres días de un millonario robo

En la Oficina Judicial (Ofiju) de Esquina un joven fue condenado este martes a 3 años de prisión en suspenso al aceptar los cargos de robo calificado por la sustracción de $10 millones de pesos y 3.900 dólares en efectivo a su propio abuelo.



En lo que podría considerarse como un hito institucional, la Justicia cerró un expediente en menos de 72 horas, vinculado con un robo perpetrado el sábado alrededor de las 19 en una casa cercana a la capilla Rosa Mística del paraje Los Flotadores a unos 9 kilómetros al Sur de Esquina, en el que trabajó personal policial la Comisaría Segunda de esta ciudad.



En tal sentido este martes a mañana luego de alcanzarse un acuerdo entre las partes que involucraban a integrantes de una misma familia, se desarrolló la audiencia en la Ofiju de Esquina presidida por el juez Gustavo Vallejos, la Fiscalía subrogante de Fernando Ranaletti y la abogada defensora Susana Fasola Vitale, según confirmaron fuentes judiciales al portal Actualidad Esquina.



Tras acordarse los 3 años de prisión en suspenso, el joven condenado salió en libertad, aunque bajo un régimen de una serie de medidas restrictivas de cumplimiento obligatorio.

Ausencia





Tal como se publicó en este portal, el millonario robo se produjo en ausencia del dueño de casa y el trabajo investigativo policial resultó exitoso al obtener informes de vecinos que advertían de la presencia en la zona del propio nieto de la víctima.



Siguiendo las directivas de la Fiscalía, la pesquisa después de demorar al sospechoso se dirigió a la casa de una amiga del implicado en las 48 Viviendas donde lograron recuperar la impactante suma de 38 millones de pesos argentinos y 2.100 dólares.