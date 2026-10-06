Atrapado in fraganti al intentar robar cables subterráneos de una antena en Corrientes

Un delincuente fue detenido este martes pasado el mediodía cuando intentaba concretar un insólito robo de materiales en las instalaciones de una firma de telecomunicaciones en la localidad de Santa Rosa. El sospechoso fue sorprendido de forma flagrante por los efectivos policiales mientras hacía pozos con una pala para intentar desenterrar y sustraer cables subterráneos.



El hecho comenzó a registrarse tras un llamado de alerta que informaban de la presencia de un extraño en el predio donde se encuentra ubicada una de las antenas de la empresa de comunicación, manipulando la zona de conexiones de manera sumamente sospechosa.



Ante el peligro inminente de un corte del servicio o daños mayores en la infraestructura tecnológica, el personal de la Comisaría distrito Santa Rosa, desplegó un rápido accionar y se constituyó de urgencia en el lugar.



Al ingresar al predio, los uniformados se toparon de frente con la escena: el hombre se encontraba en plena tarea de excavación, buscando llegar al cableado de alta potencia que corre bajo tierra. Los policías lograron aprehender al individuo de forma inmediata antes de que pudiera cortar o vandalizar las líneas.

Tras las rejas

En el mismo operativo, los policías procedieron al secuestro de una pala y una tenaza, las herramientas mecánicas que el sospechoso utilizaba, según detallaron.



Tras el arresto, se puso en conocimiento de forma inmediata al fiscal en turno de la jurisdicción, quien avaló el procedimiento policial y ordenó el traslado del individuo a la dependencia local.



Fuentes judiciales confirmaron que el hombre quedó formalmente aprehendido bajo la carátula de "Supuesta tentativa de robo", mientras se investiga si el implicado ya había perpetrado ataques similares contra el tendido de servicios públicos en la zona.