Detienen a un ciudadano paraguayo armado y con pedido de expulsión

La Policía de Corrientes informó que el lunes detuvo a un hombre de origen extranjero en la localidad de Concepción, quien además de estar armado, tenía antecedentes y pedido de expulsión del país.

El operativo fue realizado por efectivos de la Policía Rural de Concepción, quienes interceptaron sobre la Ruta Provincial 6 a un motociclista en un dispositivo de control vehicular, apostado a la altura del paraje Pairirí.

Interceptación en Ruta 6 y secuestro de armamento

Los agentes procedieron al procedimiento de rutina, donde identificaron al motociclista como Luis Alfredo López Ovelar, oriundo de Paraguay.

Al inspeccionar sus pertenencias, se corroboró que cargaba consigo un rifle Winchester calibre 22 (sin documentos de portación), una caja de cartuchos, tres cuchillos, dos linternas y seis bolsas de arpillera. Esto encendió las alarmas entre el personal apostado en el punto de control.

Además, se secuestró el vehículo de López Ovelar, una motocicleta marca Honda, modelo Titan, de 150 cc.

Antecedentes y pedido de expulsión

Tras las primeras averiguaciones, se comprobó que el motociclista tenía antecedentes policiales vinculados con el narcotráfico y una orden de expulsión del país emitida en 2024 por la Justicia Federal y la Dirección Nacional de Migraciones.

Ante tal confirmación, se procedió a la inmediata detención del hombre. En tanto que, el fiscal Carlos Daniel Lezcano inició una causa por supuesta portación ilegal de arma de fuego.​​​​​​

El demorado fue trasladado a la dependencia correspondiente, donde se continuaron con las diligencias del caso.