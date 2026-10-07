Corrientes: un hombre murió tras ser atacado con un arma blanca

Un fatal hecho ocurrió este miércoles en la ciudad de Corrientes tras una pelea que terminó en el asesinato de un hombre.

En el barrio Pirayui Nuevo, en inmediaciones de calle Frías y Avenida Cangallo, efectivos respondieron al llamado de una mujer, pareja de la víctima.

Ataque fatal en el asentamiento Pirayuí

Personal de la Comisaría XX Urbana acudió al tras el alerta de una mujer identificada como Martha, quien denunció que su pareja, un hombre de 43 años, sufrió el robo de una motocicleta. Este hecho provocó que el hombre intentara recuperar su vehículo de las manos de una banda que opera en el barrio.

Cuando se empezó a recorrer la zona, los policías encontraron el cuerpo del hombre en la vía pública, que presentaba signos de heridas punzocortantes.

Investigación y búsqueda de los sospechosos

Tras el hecho, la Fiscalía en turno se hizo cargo del caso e inició una investigación para identificar a los autores del asesinato.

En tanto que, los peritos policiales levantaron pruebas en el lugar de los hechos para reconstruir la escena.

Las primeras averiguaciones apuntan a que en la pelea intervinieron dos personas, quienes ya fueron individualizadas y actualmente son buscadas por la Policía.