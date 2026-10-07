Corrientes: aprehendieron a un hombre por faena clandestina

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un carnicero en la localidad de La Cruz, quien transportaba en su camioneta a una vaca faenada de manera ilegal.

El operativo fue realizado por personal de la Policía Rural durante en un control en la intersección de la Ruta Provincial N° 145 y la Ruta Nacional N° 14, donde se detuvo la marcha de una camioneta.

Control y hallazgo

Los efectivos solicitaron los documentos del conductor de una camioneta marca Toyota, modelo Hilux. El hombre, mayor de edad, fue identificado como Germán Ariel R., de oficio carnicero.

Al inspeccionar la caja del vehículo, los agentes hallaron cortes de carne, cuero y elementos vinculados a una faena.

Tras el hallazgo, se solicitaron con los papeles correspondientes al cargamento cárnico que transportaba. El conductor de la camioneta no contaba con la documentación requerida, por lo que se inició el protocolo correspondiente al caso.

Detención y secuestro de la carga

La fiscal Dra. Daniela Di Tomaso dispuso la aprehensión del conductor de la camioneta e inició actuaciones por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal (violación de leyes de policía sanitaria animal).

Además, se procedió al secuestro de 194 kilos de carne vacuna, cuero animal y machetes, presuntamente utilizados en la faena.

El demorado, junto a lo secuestrado, quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la dependencia correspondiente donde se realizaron las diligencias de rigor.