Secuestraron 27 motos y un auto en un operativo en Corrientes

En el marco de los operativos de seguridad vial y prevención diagramados en distintos puntos de la capital, un despliegue conjunto entre la Policía de Corrientes y la Municipalidad de Corrientes culminó con el secuestro preventivo de 27 motocicletas y un automóvil en la zona de la plaza Mercosur.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Décimo Octava, quienes contaron con el respaldo operativo de distintas áreas de la fuerza provincial y la colaboración directa del personal de la Dirección de Tránsito municipal.

Controles y fiscalización vehicular

Las tareas de fiscalización comenzaron pasadas las 19:30 del martes y se extendieron hasta cerca de la medianoche.

Durante ese lapso, los inspectores y los uniformados interceptaron diversos rodados para constatar las condiciones de circulación, la documentación obligatoria y las medidas de seguridad exigidas por las normativas vigentes.

Como resultado de las actas de infracción labradas en el lugar, un total de 27 motocicletas y un automóvil fueron retenidos al no cumplimentar con las reglamentaciones legales.

Los rodados secuestrados fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades administrativas y judiciales correspondientes, mientras que en la sede de la Comisaría Décimo Octava se completaron las diligencias de rigor establecidas para este tipo de procedimientos de contralor urbano.