Corrientes: murió un alumno de 15 años al ser embestido por un vehículo

Este miércoles al mediodía murió un menor de 15 años que se movilizaba en moto, tras ser embestido por un automóvil sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilometro 96, cuando se dirigía hacia el colegio secundario en Colonia Imparciales.





Por razones de jurisdicción intervino la Comisaría Distrito Empedrado bajo directivas de la Fiscalía en turno que ordenó que se realicen las pericias accidentológicas y mecánicas sobre el hecho fatal registrado a las 13.30.



Las causas que originaron el trágico desenlace son materia de investigación, aunque fuentes calificadas revelaron que la víctima era un chico que salía del paraje Colonia Sanz, -de donde era oriundo- para dirigirse hacia el colegio secundario ubicado en la zona rural denominada Colonia Imparciales, que queda a pocos kilómetros de la localidad de San Lorenzo, según detallaron fuentes locales.





El adolescente se movilizaba en una Zanella 110cc. cuando fue embestido por automóvil Ford Ka, guiado por un hombre de 39 años de edad, reveló la Policía.



