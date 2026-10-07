Otro siniestro vial en Corrientes: murió una joven de 18 años

Alrededor de las 15.30 de este miércoles falleció en el hospital Escuela de Corrientes una joven de 18 años que protagonizó un siniestro vial en la ciudad de Monte Caseros en la madrugada del domingo último.





En el hecho trabajó la Comisaría Primera de la sureña ciudad, bajo directivas de la Fiscalía en turno a cargo del Dr. Lopez Ruiz que caratuló el hecho en principio como “lesiones graves en accidente de transito”





De acuerdo con los datos aportados, en las primeras horas del domingo 4, tres jóvenes que se desplazaban en una motocicleta, cuando colisionaron contra una camioneta estacionada en calle Eva Duarte -Ex Alvear-, entre Italia y Bergamini.





A causa de las lesiones, las tres fueron llevadas de urgencia al hospital local "Samuel Robinson", aunque una de ellas, que estaba con un cuadro más delicado fue derivada a la ciudad de Corrientes donde ingresó al área terapia intensiva del hospital Escuela. Fue identificada como Martina N. Aguirre de 18 años, cuyo deceso confirmaron este miércoles.