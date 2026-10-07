Fue a recuperar su moto y lo mataron en Corrientes: hay tres detenidos

Luego de cuatro allanamientos, tres personas fueron aprehendidas en relación con el crimen de un hombre en la zona del asentamiento del barrio Pirayuí, cuando intentaba recuperar su motocicleta robada.



Según detacaron, la causa dio un giro clave al ubicar a los sospechosos por las cámaras de los propios vecinos, en tanto que desde La Policía destacaron la celeridad con que se actuó ya que en menos de 24 horas esclarecieron el homicidio.





El despliegue, coordinado entre la fuerza provincial, los peritos y la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), se ejecutó en la jornada de este miércoles.



En los procedimientos se logró la detención de tres hombres mayores de edad, señalados con vinculación directa en el asesinato. Además, un menor de edad fue demorado y, tras ser entregado a sus padres, quedó formalmente imputado en la causa.





La clave para destrabar la investigación estuvo en el aporte de la comunidad. Los efectivos secuestraron cámaras de seguridad particulares, equipos DVR y secuencias fílmicas clave que los propios vecinos de la periferia entregaron a la justicia.



Los tres detenidos ya fueron trasladados y quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras los peritos analizan las grabaciones para determinar el rol de cada uno en el ataque.

Según fuentes policiales, sucedió el martes a la nochecita, producto de una brutal batalla entre bandas, tras lo cual falleció Gustavo González .de 37 años, al ser atacado a palazos, cascotazos y machetazos.