Corrientes: llevaban una moto robada, vieron a la Policía y escaparon

Un joven que trasladaba una motocicleta por calles del barrio Doctor Montaña, vio a un patrullero y arrojó el rodado y se dio a la fuga tras lo cual se comprobó que se trataba de una Honda CB Twister roja sin patente, había sido sustraída a mediados de septiembre.



El operativo ocurrió el martes al mediodía, alrededor de las 12:20, en la intersección del Pasaje 543 y la Calle 19 y estuvo a cargo del personal de investigaciones de la Comisaría 15° Urbana durante una recorrida de prevención.





Al ver a un hombre que arrastraba la moto en actitud sospechosa y notar la presencia de las patrullas y escuchar la voz de alto, el sospechoso emprendió la huida. Los efectivos iniciaron un seguimiento a distancia que terminó a los pocos metros, cuando decidió abandonar la moto en la vía pública para escapar a pie, perdiéndose de vista entre los pastizales de un descampado de la zona.



Al verificar los datos del motor y del cuadro, confirmaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo emitido por la Comisaría 12° Urbana, tras una denuncia por robo presentada por el ciudadano Maximiliano Fabián G.



El caso quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) N° 5, a cargo del Dr. Ángel Eugenio Machado.