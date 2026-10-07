Corrientes: rescataron a tres caballos luego de una denuncia por maltrato animal

Una yegua fue rescatada en pleno centro de Paso de los Libres luego de desplomarse sobre el asfalto mientras era obligada a tirar de un carro. Los vecinos denunciaron que el animal era golpeado por sus propietarios y presentaba signos de deshidratación, mala alimentación y desgaste físico. Otros dos animales también fueron puestos a resguardo.

Según mencionaron los testigos, las personas que llevaban el carro le dieron patadas y latigazos al animal para que se levantara. El hecho también fue advertido por una representante del refugio Corazón Animal, quien dio aviso a la Policía Rural y Ecológica de la ciudad. Cuando los efectivos llegaron, encontraron a la yegua exhausta y con evidencias de maltrato.

Intervención: rescataron tres caballos

La intervención contó con la participación de la fiscal Noelia Lena, quien dispuso el traslado del animal al refugio para iniciar su recuperación. Durante el procedimiento también fueron puestos a salvo los otros dos caballos que tiraban del carro, ya que también eran sometidos al mismo trato de violencia.

De acuerdo a fuentes del caso, tres animales presentaban un "estado preocupante", por lo que quedaron bajo cuidado y protección. Mientras tanto, la Justicia avanza con la causa para determinar las responsabilidades por maltrato y violencia animal.