Un hombre desaparecido es intensamente buscado en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para dar con el paradero de un hombre que desapareció en la localidad de Gobernador Martínez.

Se trata de Ricardo Rojas, de 29 años. El joven falta de su domicilio desde el lunes 5 de octubre, según la denuncia radicada ante la dependencia local.

Las autoridades provinciales y la Fiscalía de turno piden la colaboración de la población para aportar información que ayude a encontrarlo.

Canales habilitados para aportar información

La fuerza policial solicita a la ciudadanía comunicarse ante cualquier dato certero sobre el paradero Rojas: