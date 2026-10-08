Bajará el ritmo del juicio por Loan: habrá solo dos audiencias por semana

El tribunal que lleva adelante el juicio por Loan Danilo Peña determinó quiénes será los próximos testigos en declarar en el proceso. Pero al mismo tiempo, ofreció una definición sobre el desarrollo del debate con un dato sustancial: a partir de la segunda quincena de octubre disminuirá el ritmo y habrá menos audiencias hasta el 1 de diciembre.
Ese día se producirá el retiro efectivo del presidente -y único juez natural- del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Ceroleni, con lo cual la posibilidad de volver a tener semanas con tres días de audiencias dependerá de los subrogantes Eduardo Belforte (de Formosa), Simón Bracco (de General Roca) y Enrique Bosch (de Resistencia).
La última semana con tres jornadas de debate será la próxima, cuando se espera que declaren 14 testigos. Entre ellos, Ramón Dupuy.
La decisiones fueron tomadas en las últimas horas por el estrado, que lo comunicó al finalizar la audiencia de este jueves.
Los testigos, ordenados por fecha, serán los siguientes:
Martes 13 de octubre
Raúl Anselmo Chamorro
Agustina Abigail Chamorro
Ramón Ignacio Robledo
Argentina Maldonado
Mariana Tatiana Galarza
Carlota Eugenia Moreira
Miércoles 14 de octubre
María del Carmen Núñez
María Custillo
Guillermo José Vaccaro
María Agustina Zubiria
Eliana D´Andrea
Agustín Ibarra
Jueves 15 de octubre
Ramón Dupuy
Betiana Soledad Caballero