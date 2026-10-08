Bajará el ritmo del juicio por Loan: habrá solo dos audiencias por semana

El tribunal que lleva adelante el juicio por Loan Danilo Peña determinó quiénes será los próximos testigos en declarar en el proceso. Pero al mismo tiempo, ofreció una definición sobre el desarrollo del debate con un dato sustancial: a partir de la segunda quincena de octubre disminuirá el ritmo y habrá menos audiencias hasta el 1 de diciembre.

Ese día se producirá el retiro efectivo del presidente -y único juez natural- del Tribunal Oral Federal de Corrientes, Fermín Ceroleni, con lo cual la posibilidad de volver a tener semanas con tres días de audiencias dependerá de los subrogantes Eduardo Belforte (de Formosa), Simón Bracco (de General Roca) y Enrique Bosch (de Resistencia).

La última semana con tres jornadas de debate será la próxima, cuando se espera que declaren 14 testigos. Entre ellos, Ramón Dupuy.

La decisiones fueron tomadas en las últimas horas por el estrado, que lo comunicó al finalizar la audiencia de este jueves.

Los testigos, ordenados por fecha, serán los siguientes:

Martes 13 de octubre

Raúl Anselmo Chamorro



Agustina Abigail Chamorro



Ramón Ignacio Robledo



Argentina Maldonado



Mariana Tatiana Galarza



Carlota Eugenia Moreira

Miércoles 14 de octubre

María del Carmen Núñez



María Custillo



Guillermo José Vaccaro



María Agustina Zubiria



Eliana D´Andrea



Agustín Ibarra

Jueves 15 de octubre

Ramón Dupuy



Betiana Soledad Caballero