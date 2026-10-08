En un llamativo siniestro vial murió una enfermera de Corrientes

Una enfermera del Hospital “María Auxiliadora” de Saladas murió en terapia intensiva del Hospital Escuela de Corrientes, donde ingresó la noche del miércoles, con severas lesiones sufridas al ser embestida por su propio automóvil.

Las circunstancias del hecho, registrado a las 23, aún son poco claras para los investigadores de la Comisaría Primera de Saladas y la Unidad Fiscal en turno. En principio, se informó que la mujer, identificada como Olegaria Beatriz Bordón acabó con graves heridas al parecer cuando realizaba maniobras al intentar aprender a manejar en una zona conocida en esa localidad como "la bajada del cementerio".

En esas circunstancias, con el vehículo en movimiento, terminó siendo embestida por su propio automóvil. Producto de las lesiones la llevaron primeramente al centro de salud local y posteriormente a la Capital correntina, donde ocurrió su deceso.

En base a lo acontecido, tratarán de dilucidar si se trató de un siniestro vial, un hecho fortuito, o un atentado contra su vida, por los problemas familiares que atravesaba ya que días atrás había fallecido su papá, según indicaron fuentes policiales del lugar.

Despedida

Con respecto al hecho, desde el hospital "María Auxiliadora" difundieron un comunicado en redes sociales donde expresan que despiden "con profundo dolor a Bety Bordón, una querida enfermera que fue parte de nuestra institución y que, con su vocación, entrega y calidad humana, dejó una huella que permanecerá para siempre".

En otro párrafo mencionan que "en cada cuidado brindado, en cada jornada compartida y en cada gesto de compañerismo, quedó reflejada su dedicación y su amor por la profesión de enfermera.

Hoy nos toca decirle adiós con el corazón lleno de tristeza, pero también con infinita gratitud por haber compartido parte de nuestro camino con ella".

"Desde nuestra institución acompañamos de todo corazón a su familia, amigos, compañeros y seres queridos en este momento de profundo dolor, elevando una oración por su eterno descanso".