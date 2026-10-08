Traían plantas de marihuana por el río, pero escaparon tras una persecución en Corrientes

Unas seis plantas de marihuana fueron secuestradas la noche del miércoles en un operativo de la Dirección General de Drogas Peligrosas que incluyó una persecución fluvial en la zona costera del Río Paraná a al altura de los barrios Bañado Norte y Chichero donde los sospechosos lograron escapar en una canoa a motor en medio de la oscuridad.



Según se informó los policías realizaban patrullajes preventivos de rutina en la jurisdicción de la Comisaría Cuarta, cuando desbarataron una maniobra de narcotráfico al sorprender a dos hombres en plena transacción ilegal.



En esas circunstancias divisaron a unos 25 metros de distancia, movimientos sospechosos en la ribera: un hombre a bordo de una precaria canoa equipada con motor, y un segundo implicado en tierra firme. En ese momento, ambos intercambiaban una bolsa de polietileno blanca de grandes dimensiones, pero ante la voz de "¡Alto, Policía!" escaparon. La reacción de los sospechosos fue inmediata: arrojaron el bulto sobre la arena, el sospechoso en tierra abordó rápidamente la embarcación y ambos emprendieron una veloz fuga por vía fluvial.





Las características de la zona -un sector inhóspito, con densa maleza y nula iluminación artificial- impidieron que los policías continuaran el rastrillaje visual o detuvieran la marcha de los prófugos, quienes se perdieron rápidamente en la inmensidad del río. Debido al peligro que revestía el lugar y la imposibilidad de conseguir testigos civiles a esa hora, los uniformados trasladaron el paquete secuestrado hacia una zona segura para preservar la cadena de custodia.



Una vez en un ambiente controlado, la requisa de la bolsa reveló que contenía 6 plantas de cannabis sativa de entre 60 y 90 centímetros de altura. Los peritos de la fuerza realizaron la prueba de campo orientativa (test químico), la cual arrojó un resultado positivo para marihuana.



En el caso tomó intervención la fiscal de turno, la Dra. Ibarra, quien dispuso el secuestro formal de todo el material vegetal y ordenó iniciar las diligencias judiciales de rigor para intentar identificar a los narcotraficantes prófugos.