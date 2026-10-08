Sorprendieron a un hombre que distribuía cocaína en un auto de alta gama en Corrientes

Un operativo de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado interceptó a un sospechoso de narcomenudeo en plena calle del Barrio Industrial, donde decomisaron cinco envoltorios con cocaína y casi $800 mil en efectivo



El procedimiento fue ordenado por la Unidad Fiscal N° 8 que concluyó en la vía pública en la calle Monteagudo al 300 donde los efectivos interceptaron un automóvil Volkswagen Vento.





Al requisar el vehículo, hallaron cinco envoltorios de gran tamaño, conocidos en la jerga delictiva como "bochones", que contenían una sustancia en polvo blanco. Tras los correspondientes test químicos de campo orientativos, el resultado arrojó positivo para clorhidrato de cocaína.





Además de la droga, que se presume estaba destinada a la distribución en la zona, el personal policial incautó la suma de $790.000 pesos en efectivo, un teléfono celular que será peritado para rastrear los contactos de los sospechosos y el propio automóvil de alta gama utilizado para la logística.



Por disposición de la fiscal interviniente, todos los elementos fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial.