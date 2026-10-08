Juicio por Bartlett: "Dos suboficiales son los causantes de la muerte de Andrés”

La Justicia fijó para el 10 de noviembre el inicio del juicio oral y público por la muerte de Andrés Bartlett, ocurrida durante un violento operativo policial en Goya en noviembre de 2024. El debate se desarrollará, en principio, hasta el 16 de diciembre y estará a cargo de un tribunal integrado por tres jueces.



“En un mes vamos a ir a juicio. Un juicio que a Andrés directamente no le dieron, porque lo ejecutaron sin proceso alguno, lo mataron delincuentes que se visten de uniforme para cometer delitos” dijo en el abogado de la familia de la víctima, Federico Sandoval Benetti, en un reportaje con Radio Power.



La fecha representa un avance central en una causa que lleva casi dos años de investigación. Según explicó el abogado de la querella, Federico Sandoval Benetti, el juicio comenzará el 10 de noviembre y está previsto que se extienda hasta el 16 de diciembre, aunque aclaró que el plazo puede modificarse de acuerdo con el desarrollo de las audiencias, la cantidad de testimonios y las circunstancias que puedan surgir durante el debate.



“Estamos ya en la recta final, luego de más de un año, casi dos, de investigación”, señaló el profesional del derecho entrevistado en el programa “Haciendo camino” de Radio Power, y acotó que la llegada de la causa a juicio implica que se reunieron evidencias que, desde la perspectiva de la querella, permiten sostener la acusación.



La causa está caratulada como “homicidio agravado” y el juicio está dirigido contra dos suboficiales que prestaban servicio en la Comisaría Primera de Goya y que, de acuerdo con la acusación intervinieron directamente en el procedimiento que terminó con la muerte de Bartlett.

EL JUICIO SERÁ EN GOYA Y TENDRÁ CARÁCTER PÚBLICO

Sandoval Benetti confirmó que las audiencias se realizarán en la sede del Tribunal de Juicio de Goya, (situado por calle Ejército Argentino entre Colón y Belgrano) integrado por los jueces Jorge Antonio Carbone, Diego Ricardo Carbajal y Jorge Claudio Venialgo (Juez sustituto designado por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes).



El abogado convocó a la comunidad a concurrir a las audiencias “que es libre” resaltó y remarcó que el carácter público del debate constituye una garantía para la ciudadanía.



“Esto es muy importante porque hace también a nuestro sistema de enjuiciamiento procesal de nuestra provincia y también el diseñado por nuestros constituyentes, en donde el rol del público como contralor, como veedor, es la expresión más democrática, y republicana, para que todos los operadores que vamos a intervenir, me incluyo, no solo el tribunal, sino también los fiscales, los querellantes y las defensas, y también lo que vayan a decir los testigos en el debate, tengan el ojo crítico, el ojo controlador de la ciudadanía, del hombre común”, remarcó el abogado Sandoval Benetti.

LOS VIDEOS Y LAS PERICIAS SERÁN PARTE DEL DEBATE

Uno de los elementos centrales de la causa son los registros audiovisuales realizados por vecinos durante el operativo policial en la madrugada del domingo 17 de noviembre de 2024, en calle 9 de Julio entre Ferre y Uruguay.



El video donde se pudo ver a una camioneta de la Policía chocando una y otra vez a Andrés Bartlett, indefenso caído en la calle. Y después otros videos, cuando lo estaban golpeando que causaron bronca, indignación y repudio en la ciudadanía, se van a exhibir en el juicio? preguntó el periodista al abogado querellante.



“Van a ser evidencias que van a tener la calidad de prueba una vez que podamos reproducir dentro de la sala de audiencia ante el tribunal”, explicó Sandoval Benetti.



También señaló que las pericias realizadas durante la investigación tendrán un papel relevante. En declaraciones a este mismo medio, el profesional había dicho en 2025 que la autopsia realizada por médicos del Cuerpo Médico Forense de la provincia y otros, “despejó toda duda, duda que nosotros nunca tuvimos, y que la causal de la muerte, era precisamente, entre otras cosas, la asfixia, el síndrome asfíctico que lo termina de matar a Andrés”.



Sin embargo, Sandoval Benetti aclaró que el juicio oral constituye el momento procesal en el que las evidencias deben convertirse formalmente en prueba mediante la declaración de testigos, peritos y el correspondiente examen y contraexamen de las partes. “El juicio precisamente es el momento nuclear para la producción de las pruebas”, afirmó.

LA FAMILIA PIDE “QUE SE HAGA JUSTICIA”

Viviana Refojos, madre de Andrés Bartlett, quien acompañó al abogado, expresó que la familia, los amigos y quienes conocieron al joven esperan que el proceso permita esclarecer lo ocurrido y obtener una respuesta judicial.



“Toda la familia, las amistades, la gente que ha conocido a Andrés de toda la vida lo único que piden es que se haga justicia”, manifestó.



La madre de Bartlett también destacó el acompañamiento recibido durante todo el proceso y manifestó su expectativa de que el juicio permita avanzar hacia una resolución. “Yo espero que sí”, respondió al ser consultada sobre sus expectativas, y valoró el trabajo realizado por la representación legal de la familia.

CASO DE VIOLENCIA POLICIAL

En el tramo final de la entrevista, Sandoval Benetti sostuvo que la querella llegará al juicio con la convicción de que se trató de un hecho de violencia policial e institucional. Al mismo tiempo, aclaró que sus cuestionamientos están dirigidos específicamente contra los efectivos imputados y no contra la institución policial en su conjunto.



“Este es un caso de violencia policial, de la maldita policía, porque existe, ¿no? Siempre poniendo en buen resguardo a la buena policía, de la cual nosotros somos defensores”, afirmó. Y apuntó contra “aquellos que son topos y que ingresan a la institución para cometer cuestiones que no deberían cometerse”, “que se visten de uniforme para cometer delitos”, dijo y sostuvo que el proceso también representa una interpelación al Poder Judicial respecto de la respuesta que deberá brindar frente a los hechos investigados.



El abogado también anticipó que el desarrollo del debate podría “generar nuevas líneas de investigación” o derivar eventualmente en otras imputaciones, aunque aclaró que la investigación respecto de otras personas mencionadas durante la entrevista continúa abierta.

Con información de Power Noticias. Colaboración de José Luis Paleari.



