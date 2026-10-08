Qué hallaron en los teléfonos de Pérez y Caillava

Una de las pistas que los acusadores sostienen que orientan sospechas firmes hacia Carlos Guido Pérez y su esposa Victoria Caillava, tiene que ver con los hallazgos que arrojaron las pericias en los teléfonos celulares.



A lo largo de las últimas dos audiencias declararon Pablo Fernando Culshaw y Ciro Melian Abril, peritos de la Policía Federal que trabajaron en los teléfonos celulares del matrimonio, tanto como de otros imputados en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña.



De revisar los historiales de navegación con las búsquedas de ambos en Google en las horas anteriores y posteriores a la desaparición del niño, por ejemplo, se desprenden datos que resultan valiosos para la fundamentación del trabajo del Ministerio Público Fiscal.



Pérez por ejemplo, registraba búsquedas de un mapa de la provincia de San Juan, navegación en páginas pornográficas y una denominada “goregrish”, con contenido explícito y sin censura sobre accidentes, crímenes, ejecuciones, entre otros. También se halló una consulta sobre “tamaños de balas”, dijo Culshaw.



Asimismo, Melián Abril indicó este jueves que Caillava solicitó información a una agencia de viajes, así como el valor del dólar blue. Pero también sobre el caso Nahir Galarza (la joven de Entre Ríos condenada por asesinar a su novio) e incluso sobre cómo plantar pruebas.



Todo eso, el mismo jueves 13 de junio de 2024.



Por otra parte, se repasaron los registros de llamadas telefónicas y los mensajes. Entre esos es que se detectó el contacto por WhatsApp efectuado por Pérez con el comisario Walter Maciel para pedirle custodia para sus vehículos, ante el temor de que les “planten” evidencias falsas, según refirió en el audio enviado y ratificado por los especialistas que declararon en el juicio.

Vale señalar, fue en los vehículos de Pérez y Caillava (una Ford Ranger y un automóvil Ford Ka) que se hallaron rastros odorológicos y de luminol positivo.