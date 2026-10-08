Le vendieron una bicicleta robada en Corrientes y debió devolverla

Un comerciantede la localidad de Caá Catí compró una bicicleta de alta gama robada que debió entregarla a la Policía al descubrir el origen del rodado.



El delito ocurrió en las inmediaciones de la Plaza Manuel Belgrano, tras lo cual personal de la Comisaría de Distrito General Paz recibió la denuncia de una vecina. La mujer manifestó que había dejado su bicicleta marca Logan, rodado 29, estacionada en las inmediaciones del paseo céntrico y que, al regresar, autores ignorados se la habían llevado.



De inmediato, los efectivos de la fuerza iniciaron un operativo rastrillaje y tareas de investigación en los alrededores del paseo público. En cuestión de minutos, lograron localizar el rodado en poder de un comerciante que desarrolla actividades en ese mismo espacio verde. Al verse acorralado por la presencia policial, el hombre confesó la situación y realizó la entrega voluntaria del vehículo.



El caso quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción en turno, que dispuso el inicio de una causa judicial bajo la carátula de supuesto delito de hurto. Asimismo, las autoridades judiciales ordenaron la restitución inmediata de la bicicleta a su legítima propietaria.