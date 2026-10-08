Corrientes: el STJ condenó a prisión perpetua a un hombre por matar a su madre en Itatí

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes condenó a prisión perpetua a Gregorio Luciano Maciel por el homicidio de su madre, Ramona Francisca Ibarra. La decisión revirtió la absolución dictada en 2025 y fue tomada por mayoría al considerar que el acusado actuó con dolo eventual.

El hecho ocurrió el 15 de noviembre de 2024, en un paraje de Itatí. Según la acusación, Maciel estaba armado con una pistola calibre 22 y alcoholizado cuando, durante una discusión familiar, efectuó un disparo que impactó en el cuello de su madre.

La mujer se encontraba sentada en la galería de la vivienda y murió como consecuencia de las lesiones provocadas por el disparo. Luego de la absolución dictada por el Tribunal de Juicio, la fiscalía tuvo que recurrir ante el STJ por considerar que las pruebas habían sido valoradas de manera incorrecta.

Por qué el STJ revirtió la absolución

El ministro Alejandro Chaín sostuvo que no era necesario demostrar que Maciel hubiera tenido una intención directa de asesinar. Para el magistrado, las circunstancias del hecho permitieron concluir que se le representó la posibilidad de provocar una muerte y, aún así, decidió continuar con su conducta.

Entre los elementos considerados estuvieron la manipulación voluntaria del arma, los disparos previos, el estado de alcoholización, la cercanía de la víctima y las características del impacto. Chaín entendió que ese conjunto de circunstancias configuraba un caso de dolo eventual y no una conducta imprudente.

“El hecho no constituyó un supuesto de imprudencia penalmente relevante, sino una conducta dolosa”, sostuvo el ministro en su voto.

El planteo fue acompañado por el presidente del STJ, Guillermo Semhan, y por los ministros Luis Rey Vázquez y Fernando Niz. De esta manera, se declaró responsable a Maciel de homicidio agravado por el vínculo y se le impuso prisión perpetua.

La decisión fue adoptada mediante la Sentencia Nº 223, dictada el 6 de octubre. Como se trata de la primera condena contra Maciel emitida por el STJ, la resolución puede ser recurrida nuevamente para garantizar una revisión por otros jueces.

El voto en disidencia

Si bien el ministro Eduardo Panseri coincidió en que la conducta debía ser definida como dolo eventual, también entendió que el STJ no podía condenar a Maciel por tal encuadre. Esto porque, durante el proceso, la fiscalía sostuvo otra acusación, que estuvo basada en dolo directo.

Para Panseri, modificar la calificación en esta instancia afectaría el derecho de defensa y las garantías del proceso. Por ese motivo, votó por rechazar el recurso de la fiscalía y mantener la absolución dictada por el Tribunal de Juicio.

La denuncia que mencionó la muerte de su madre

Además, previo a la condena, en julio de este año, una mujer denunció a Maciel en Yahapé por amenazas de muerte contra su hijo de 15 años. De acuerdo con la presentación, los mensajes y los audios se habrían reiterado durante varios días.

Un dato clave respecto a la denuncia que se expusó ante la Policía fue una frase atribuida a Maciel, quien habría dicho que ya mató a su propia madre y que con el adolescente haría lo mismo de un disparo.

Ese antecedente forma parte de la información consignada en la resolución del STJ, aunque la condena por el homicidio se fundamentó en la valoración de la prueba correspondiente al hecho ocurrido en noviembre de 2024.