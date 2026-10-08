Corrientes: un motociclista fue detenido por realizar maniobras peligrosas

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a una persona en la ciudad Capital, quien realizaba maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta.

La detención fue realizada por efectivos del Grim II que realizaban un recorrido de prevención en inmediaciones de calles Darragueira y Cerdeña, donde divisaron a un joven realizar maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta.

Patrullaje preventivo e interceptación en la vía pública

Ante tal situación, los agentes detuvieron la marcha de una motocicleta marca Honda, modelo Wave, de 110cc.

El conductor del rodado fue identificado como un hombre de 18 años y fue detenido en el lugar debido a la irresponsabilidad de su conducción.

Además, el vehículo fue secuestrado preventivamente para iniciar una investigación.

El demorado y el vehículo fueron trasladados a la Comisaría VIII Urbana, donde se continuaron con las diligencias de rigor.