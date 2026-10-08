Corrientes: un sorteo terminó con un detenido por presunto caso de abigeato

La Policía de Corrientes informó que secuestró un cordero faenado en la localidad de Sauce, el cual era sorteado pero no tenía las condiciones sanitarias para su consumo.

Todo inició con una publicación en redes sociales sobre la entrega de un cordero faenado como premio de una rifa por parte de una comparsa local.

Pero los comentarios sobre el estado de la pieza, llamaron la atención de las autoridades.

Viralización en redes sociales y pericia veterinaria

La promoción y entrega del premio a través de Facebook y WhatsApp generó comentarios de usuarios que advirtieron irregularidades en el estado de la carne. Es así que la situación derivó en un operativo de la Policía Rural en Sauce.

Efectivos de la Policía Rural incautaron el cordero faenado para someterlo a los análisis correspondientes.

El examen veterinario determinó que la carne no era apta para el consumo humano, constatando que fue faenada en un sitio no habilitado y presentaba restos de tierra, pasto y contenido intestinal.

Investigación por abigeato y detención del sospechoso

El hallazgo sanitario dio lugar a la apertura de una causa penal por el origen del animal. Las dudas sobre la procedencia del animal derivaron en un cambio de carátula, pasando de una contravención sanitaria a una investigación formal por abigeato.

Por el caso, la Policía detuvo a Rito Ramón “Nito” G, señalado como quien comercializó y entregó el ovino para el sorteo sin contar con la documentación respaldatoria.

Por disposición del fiscal Rural y Ambiental, Dr. Oscar Cañete, el implicado permanece alojado en la Comisaría de Sauce a disposición de la Justicia.