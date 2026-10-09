Tres detenidos con 25 kilos de marihuana en un operativo que concluyó en San Cosme

En cercanías de la conocida Laguna Totora de la localidad de San Cosme, interceptaron un autmóvil que era perseguido en la Ruta Nacional 12, dentro del cual hallaron una carga de marihuana, cuyo peso arrojó 15,559 kilogramos.



Fue un operativo concretado por efectivos de la Policía de Corrientes, en una acción coordinada con la Gendarmería Nacional, que permitió desbaratar una maniobra de tráfico de estupefacientes en la región.



El trabajo conjunto culminó con la detención de tres hombres y la incautación del cargamento de estupefacientes que al parercerprovenía de localidad de Itatí.

Control





La intervención se inició a partir de tareas de prevención desplegadas en la zona, más precisamente en un control de seguridad vial de la Gendarmería Nacional en el kilómetro 1065 de la Ruta 12.





Intentaron demorar un automóvil cuyos ocupantes se dieron a la fuga al negarse a ser identificados.



El hecho motivó el despliegue inmediato de un operativo cerrojo por parte de las distintas dependencias policiales de la zona, al cual se sumaron también numerarios de las comisarías de San Cosme y Paso de la Patria.



Los uniformados rastrillaron caminos vecinales y áreas de monte espeso para acorralar y localizar a los sospechosos, quienes intentaban ocultarse en la geografía del lugar.





Esa accionar denotó que eran personas de la zona que conocían la geografía de los lugares



Según informaron fuentes policiales, el procedimiento forma parte de las directivas y lineamientos del Plan Paraná, un programa estratégico que busca reforzar la seguridad y combatir el delito complejo en las zonas ribereñas y rutas clave de la región.



Finalmente lograron dar con el vehículo sospechoso y el conductor en inmediaciones al predio de la conocida “Laguna Totora”, donde los trabajos estuvieron coordinados por el jefe de comisaría local comisario inspector Eloy Sandoval.



El accionar no concluyó allí ya que avanzaron con la búsqueda de los otros dos implicados quienes fueron atrapados a poca distancia cuando intentaban escapar a pié.





Posteriormente, los detenidos, el vehículo y la sustancia encontrada fueron trasladados a la base de la “Sección San Cosme” del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional.



Personal idóneo realizó prueba de orientación y pesaje, arrojando resultado positivo para marihuana, con un peso total de 15,559 kilogramos.



Tras el aseguramiento de la sustancia y el arresto de los implicados, el cargamento y los tres narcos fueron puestos de forma inmediata a disposición de la Justicia Federal, que ya tomó intervención en la causa para determinar el origen y el destino final de la droga. Al lugar llegaron el jefe de la Policía comisario general Miguel Ángel Leguizamón y el director de la Unidad Regional I San Luis del Palmar comisario mayot Alberto Cano, entre otros.



