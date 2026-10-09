Madre e hija fueron sorprendidas en plena venta de dosis de cocaína en Corrientes

En Monte Caseros, desbarataro un "negocio familiar" de venta de drogas al menudeo tras interceptar y detener a dos mujeres madre e hija que se movilizaban en moto en su poder incautaron dosis de cocaína.



El operativo, que inicialmente parecía un control preventivo, fue ejecutado por efectivos de la Comisaría Segunda que divisaron a las sospechosas mientras se desplazaban en una motocicleta Keller de 110 cc. Al advertir movimientos extraños, el personal policial procedió a interceptarlas e identificarlas en la vía pública.



La sorpresa llegó al revisar sus pertenencias, ya que dentro de una mochila hallaron varios envoltorios plásticos que ocultaban el polvo blanco. Sin embargo, el indicio definitivo de que se trataba de una red de comercialización y "delivery" a domicilio fue el hallazgo de una balanza de precisión, un teléfono celular que ya está siendo peritado, tarjetas bancarias y una suma no especificada de dinero en efectivo en billetes de baja denominación.



Desde la Fiscalía en turno se ordenó el secuestro de la moto, el dinero y los dispositivos electrónicos, además del arresto preventivo de ambas mujeres.



La causa quedó caratulada formalmente bajo la infracción a la Ley Provincial Nº 6.725 de narcomenudeo tras lo cual fueron trasladadas a la dependencia policial local, donde permanecen incomunicadas.