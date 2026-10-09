Correntino gravemente lesionado tras despistar con su camioneta en Misiones

Un hombre de 27 años oriundo de Corrientes resultó lesionado este viernes por la madrugada tras despistar con su camioneta Toyota Hilux sobre la Ruta Provincial N.º 1, a la altura del kilómetro 12, en Apóstoles.





Debido a las lesiones sufridas, fue trasladado inicialmente al hospital local y posteriormente derivado al Hospital Madariaga de Posadas, donde permanece internado.





El siniestro vial ocurrió alrededor de las 4:00, cuando Pablo Pedro D., domiciliado en Corrientes, perdió el control del rodado y despistó hacia la banquina por causas que se buscan establecer.





Según el diagnóstico del médico policial, el conductor presenta fracturas en la segunda y séptima vértebras cervicales, sin compromiso del canal medular, por lo que continúa internado en el Hospital Madariaga de Posadas.