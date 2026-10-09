Narcomenudeo: decomisaron cocaína, marihuana y casi $1 millón en Corrientes

La Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Policía desbarató este viernes un punto de venta y distribución de estupefacientes que operaba en la Capital provincial. El procedimiento culminó con la detención de un hombre conocido en el ambiente delictivo bajo el alias de "Sopapa".



El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Rómulo Artieda al 2100, en el barrio Ponce y participaron también efectivos de la División P.A.R. y de la División Canes, quienes resultaron clave para registrar los distintos ambientes de la propiedad.





Según informaron fuentes policiales, en el lugar se incautó un trozo compacto de cocaína de 70 gramos y otros 65 envoltorios de nailon listos para la comercialización (los denominados "bochitas"), que arrojaron un peso de 10 gramos de la misma sustancia en polvo. También hallaron un frasco de vidrio y un envoltorio de polietileno con marihuana, con un peso total de 67 gramos.



Además de la droga, los investigadores secuestraron una balanza de precisión en pleno funcionamiento, cinco teléfonos celulares y la suma de $1.400.000 en efectivo, presuntamente obtenidos de la actividad ilegal.



Las autoridades judiciales estimaron que el aforo total de lo secuestrado asciende a los $3.508.000.



El detenido luego de ser identificado quedó inmediatamente a disposición de las autoridades del Juzgado de Garantías de la Primera Circunscripción y de la Unidad Fiscal de Investigación Criminal N° 5 (UFIC 5), en el marco del Legajo Judicial iniciado por infracción a la Ley de Drogas 23.737.



