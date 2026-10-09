Corrientes: un camión derramó aceite y complicó el tránsito en avenida Independencia

Un camión derramó aceite sobre la avenida Independencia y provocó complicaciones vehiculares durante las primeras horas de este viernes en Corrientes. El fluido se extendió desde la zona de la intersección con República Dominicana y varios motociclistas sufrieron accidentes de tránsito.

El operativo de control

A causa de las caídas de las motos, la Policía junto a la Dirección de Tránsito, Bomberos y la Unidad 107 trabajaron en el lugar. El operativo se extendió entre República Dominicana y avenida Chacabuco, con el objetivo de resguardar a conductores y peatones.

De acuerdo con los primeros datos, el derrame habría sido provocado por un camión que fue detenido y advertido sobre Chacabuco. Hasta el momento, no se informó sobre ningún herido de gravedad.

Ante la situación y los inconvenientes en la circulación, se generó una importante congestión vehicular mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Con información de Radio Sudamericana.



