Allanamiento en Corrientes: investigan presunta tenencia de material de abuso infantil

La Policía de Corrientes allanó una casa en Curuzú Cuatiá, en el marco de una investigación por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. Durante el procedimiento del miércoles en el barrio Victoria, un hombre quedó supeditado a la causa y se secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

El operativo estuvo a cargo de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá, encabezada por el comisario inspector Roberto Ayala. La causa se lleva adelante en la fiscalía, a cargo de Clara Belén Arrúa.

El allanamiento y lo secuestrado

Entre los elementos incautados hay celulares, computadoras, una notebook, una CPU, un pendrive y tarjetas de memoria. Los investigadores buscarán analizar la información almacenada en los dispositivos para comprobar si aporta pruebas relevantes alrededor del delito.

Según la información policial, durante el allanamiento también fue identificado un hombre mayor de edad, quien por el momento permanecerá en libertad. Sin embargó, quedó vinculado a la causa y seguirá bajo investigación por su presunta relación con los hechos.

Tras el allanamiento, las actuaciones seguirán bajo la intervención de la fiscalía local y la División de Investigación Criminal. Ahora, los peritajes de los dispositivos serán clave para establecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades penales.