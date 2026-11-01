Dos menores heridos en un accidente entre una motocicleta y un automóvil

La Policía de Corrientes informó que el sábado se produjo un accidente vial en la localidad de Monte Caseros, donde dos menores de edad protagonizaron un choque, resultado con heridas de consideración.

Ocurrió en la noche del sábado en la esquina de Eva Duarte de Perón e Italia de la mencionada localidad. Sobre una motocicleta viajaban dos jóvenes que impactaron contra un automóvil en dicho cruce.

Detalles del impacto y vehículos involucrados

El siniestro vial se registró alrededor de las 22, cuando colisionaron un automóvil marca Toyota, modelo Corolla, manejado por una mujer de apellido Percara, y una motocicleta marca Motomel de 200 cc.

En el vehículo de menor porte se desplazaban dos adolescentes de 17 años.

Atención médica y actuaciones de la Fiscalía

Tras la colisión, las autoridades desplegaron los protocolos de emergencia y periciales.

Ambos menores fueron llevados de urgencia al hospital local, donde los profesionales de la salud determinaron que padecían lesiones de diferente consideración.

En el lugar del hecho, el personal policial realizó las pericias pertinentes para establecer las causas del accidente.

De esta manera, la Unidad Fiscal en turno se hizo cargo del caso, mientras la Comisaría Primera se realizaron los trámites administrativos de rigor.