Corrientes: cuatro demorados por circular a alta velocidad y hacer piruetas en moto

La Policía de Corrientes informó que este domingo detuvo a motociclistas en la ciudad capital, quienes manejaban realizando maniobras peligrosas. Además, se secuestraron dos motovehículos.

Ocurrió en la madrugada de esta jornada sobre la avenida Nini Flores, donde efectivos interceptaron a cuatro personas en dos motocicletas.

Detección e interceptación en la vía pública

El operativo se realizó durante recorridas de prevención nocturna desplegadas en la mencionada zona del barrio Santa Catalina.

En este marco es que agentes de la Comisaría XXIII Urbana advirtieron la presencia de dos motocicletas cuyos ocupantes ponían en peligro la integridad física de terceros y la propia al desplazarse a alta velocidad y realizar piruetas.

Las patrullas interceptaron una motocicleta marca Motomel Blitz y otra marca Zanella RX 150 cc.

Identificación de las personas y actuaciones legales

Tras ser cercados por las patrullas, los agentes procedieron a verificar la identidad de los implicados y formalizar las actuaciones.

El grupo estaba integrado por dos hombres de 25 y 19 años, una mujer de 22 y una adolescente de 17 años..

A los tres mayores de edad se les labraron los sumarios contravencionales correspondientes por infracción a las normas de tránsito y conducta.

La adolescente de 17 años fue puesta a resguardo y entregada formalmente a un adulto responsable.