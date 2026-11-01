Corrientes: volcó un acoplado con tomates sobre la Ruta 12

Un camión volcó el acoplado que transportaba tomates sobre la Ruta Nacional 12, en la localidad correntina de Goya.

El hecho ocurrió en cercanías del puente Machuca y frente a la Estancia Los Paraísos y tuvo como protagonista a un camión marca Shacman, dominio AH388ZV, que circulaba de norte a sur y era conducido por una persona de apellido Leguiza.

Por causas que se tratan de establecer, el acoplado, volcó sobre la calzada y derramó la carga de tomates que transportaba.

A raíz del siniestro, la circulación quedó habilitada de manera parcial, por una sola mano, mientras se realizan las tareas de limpieza y retiro de la carga para liberar completamente la ruta.

En el operativo interviene la Comisaría Primera de Goya.

Con información de Actualidad Esquina