Rescatan a una iguana de gran tamaño en Corrientes

Los Bomberos Voluntarios de Corrientes informaron que el sábado rescataron a una iguana en la ciudad capital.

El operativo se realizó en la mañana del sábado luego de que un llamado advirtiera sobre la presencia de un animal silvestre en el casco urbano.

La crecida obliga a buscar nuevos refugios

Tras el llamado a emergencias, personal del Cuartel 397 acudió hasta las inmediaciones de Córdoba y Costanera, donde una iguana de considerable tamaño fue vista por los transeúntes presentes.

Los efectivos aplicaron el protocolo requerido para el resguardo de fauna silvestre. Luego de que fuera atrapada, el espécimen fue trasladado hasta la Reserva Santa Catalina.

La aparición de fauna silvestre en el casco urbano es una consecuencia de la crecida del río Paraná. El avance del agua obliga a los animales a salir de su hábitat natural al ver comprometidos sus lugares de refugio.

Ante estas situaciones, las autoridades recomiendan reportar las apariciones y mantener la distancia, no intentar intervenir, pues una interacción inapropiada puede poner en riesgo al animal o a las personas.